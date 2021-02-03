Брянская областная больница №1 полностью отказалась от баллонного кислорода

Клиника окончательно перешла на снабжение пациентов жидким кислородом из собственных хранилищ.
Вчера траспорт фирмы-поставщика из Калужской области доставил в медицинское учреждение последние 20 тонн жидкого кислорода.
Как сообщает региональный департамент здравоохранения, это позволит областной больнице №1 полностью отказаться от баллонного кислорода и перейти на жидкий. Ранее партия сжиженного газа была доставлена также для семиэтажного корпуса больницы. Окончательную приемку произведет специалист фирмы-пставщика, приехавший для этого в Брянск.
Через 2-3 дня этот кислород будет преобразован в газообрахное состояние и поступит в палаты.
Аналогичные перемены в ближайшее время ожидают и коронавирусный госпиталь в Унече.
Некоторый запас кислорода в баллонах при больнице все же будет храниться на случай непредвиденных ситуаций.
Решение перевести коронавирусные госпитали региона на жидкий кислород власти приняли на случай обострения ситуации с распространением инфекции. Использование жидкого кислорода подволяет сделать его запасы больше.
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