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Брянская пенсионерка пожаловалась в соцсетях на свисающие кабели

2021, 09 сентября 14:20 Общество
Брянская пенсионерка пожаловалась в соцсетях на свисающие кабели
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«Каждый раз бьюсь об них головой», – рассказала она.

Пенсионерка из Брянска Валентина Сергутина пожаловалась в соцсетях на бездействие должностных лиц при решении вопроса об удалении оборванных проводов с ее участка.

«Пожалуйста, помогите. Я пенсионерка, уже на протяжении двух-трех месяцев на моем участке болтаются сорванные во время одной из гроз кабели, и никому до этого нет дела. Каждый раз, когда прохожу через калитку, я бьюсь о них головой!» – рассказала пожилая женщина.

По словам Валентины Сергутиной, связисты поданную заявку проигнорировали. В надежде на решение проблемы она опубликовала жалобу в соцсетях.

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