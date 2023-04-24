Брянская писательница стала финалистом Международного конкурса

Брянская писательница второй раз стала финалистом Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В здании Российского фонда культуры прошла церемония награждения победителей VIII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. В нём участвовали авторы 273 рукописей в прозе или в стихах для аудитории 12-19 лет.

Жюри выбрали 13 финалистов. В их число вошла брянская писательница Юлия Петрашова. Второй раз она стала финалисткой этого конкурса.