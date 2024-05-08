Брянский ансамбль выиграл Гран-при двух международных конкурсов

Брянский ансамбль «Зарянка» выиграл Гран-при двух международных конкурсов. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В концертном зале гостиницы «Космос»прошли Фестивальные встречи «Единство России». В рамках мероприятия состоялись три международных конкурса. На них приехали более трех тысяч участников из 59 регионов.

На конкурсах «Страна Побед» и «Рассвет России» выступил старший состав образцового фольклорного ансамбля «Зарянка» из Брянска. Юные таланты завоевали дипломы «Гран-При» в обоих.

А руководитель коллектива Татьяна Ситникова отмечена Благодарственными письмами от организаторов конкурсов.