Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного конкурса

Брянский ансамбль «Зарянка» завоевал Гран-при международного конкурса «Карнавал мелодий». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Окружном общественном центре имени Моссовета в Москве прошёл международный конкурс «Карнавал мелодий». В нём участвовала средняя группа образцового фольклорного ансамбля «Зарянка» из Брянска. В номинации «Народный вокал» юные таланты получили высшую награду — диплом «Гран — При». В сольном народном пении у участников коллектива ещё три награды — диплом «Гран- При», первой и второй степени.

Председатель жюри, главный музыкальный редактор проектов Первого канала Марина Андрусенко отметила, что брянский коллектив исполняет песни с огромной любовью, поэтому и конкурсная программа прозвучала у них безупречно.