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Образование

Юные брянские инспекторы движения стали призёрами всероссийского конкурса

2026, 08 июля 15:51
Юные брянские инспекторы движения стали призёрами всероссийского конкурса
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Юные брянские инспекторы движения стали призёрами всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Во всероссийском конкурсе «Если бы я был сотрудником Госавтоинспекции» принял участие отряд юных инспекторов движения Центра технического творчества Брянской области. Школьники представили творческую работу о значимости службы сотрудников Госавтоинспекции и ответственного поведения участников дорожного движения. 

Жюри конкурса отметило содержательность, оригинальность подхода и актуальность проекта брянских инспекторов. Отряд занял третье место.

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