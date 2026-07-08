Юные брянские инспекторы движения стали призёрами всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Во всероссийском конкурсе «Если бы я был сотрудником Госавтоинспекции» принял участие отряд юных инспекторов движения Центра технического творчества Брянской области. Школьники представили творческую работу о значимости службы сотрудников Госавтоинспекции и ответственного поведения участников дорожного движения.
Жюри конкурса отметило содержательность, оригинальность подхода и актуальность проекта брянских инспекторов. Отряд занял третье место.