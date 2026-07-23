Жительница Брянска 16 лет получала пособия на несуществующих пятерых детей

2026, 23 июля 16:32

Жительницу Брянска суд отправил в колонию за получение пособий на несуществующих пятерых детей в течении 16 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 55-летняя жительница Брянска.

В 2009 году женщина купила фиктивные свидетельства о рождении пятерых детей. Документы она предъявила в уполномоченные органы. На несуществующих детей ей назначили социальные выплаты и материнский капитал. За 16 лет женщина незаконно получила из федерального бюджета более 4,3 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и УМВД. Подсудимая частично возместила причиненный государству ущерб.

Суд приговорил виновную к двум с половиной годам в колонии общего режима, а также взыскал с неё всю сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.