Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жительница Брянска 16 лет получала пособия на несуществующих пятерых детей

2026, 23 июля 16:32
Жительница Брянска 16 лет получала пособия на несуществующих пятерых детей
Источник фото

Жительницу Брянска суд отправил в колонию за получение пособий на несуществующих пятерых детей в течении 16 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд города Дятьково вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 55-летняя жительница Брянска. 

В 2009 году женщина купила фиктивные свидетельства о рождении пятерых детей. Документы она предъявила в уполномоченные органы. На несуществующих детей ей назначили социальные выплаты и материнский капитал. За 16 лет женщина незаконно получила из федерального бюджета более 4,3 млн рублей.

Преступление выявили  сотрудники региональных управлений ФСБ и УМВД. Подсудимая частично возместила причиненный государству ущерб.

Суд приговорил виновную к двум с половиной годам в колонии общего режима, а также взыскал с неё всю сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
23 июля 14:51
Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца
23 июля 14:35
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца
Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве
23 июля 13:47
Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15934) брянск (7073) ДТП (2819) ГИБДД (2387) прокуратура (2147) уголовное дело (2086) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1700) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1118)