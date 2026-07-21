В посёлке Выгоничи по нацпроекту ремонтируют улицу Ленина

2026, 21 июля 09:18

В посёлке Выгоничи по нацпроекту ремонтируют улицу Ленина. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Выгоничи идёт капитальный ремонт дороги «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск» — Выгоничи. Подрядчик обновит 1,4 километра дороги. Участок проходит от въезда в по посёлок с трассы А 240 и идёт по улице Ленина.

Специалисты уже сделали выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сверху уложат верхний слой из прочной смеси А16Вн, которая повышает износостойкость дороги. Также рабочие обустраивают тротуары.

Кроме того, подрядчик обновит остановки и пешеходное ограждение. Освещать участок дороги будут новые светодиодные фонари. Также специалисты сделают искусственную неровность, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».