Кражу 50 брикетов сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские

2026, 22 июля 11:22

Кражу 50 брикетов сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило заявление от сотрудников магазина в Советском районе города Брянска. Из торгового зала пропало почти полусотни брикетов расфасованного сыра. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый 36-летний уроженец Орловской области. Похищенное он продал неустановленным лицам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».