Кражу 50 брикетов сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию поступило заявление от сотрудников магазина в Советском районе города Брянска. Из торгового зала пропало почти полусотни брикетов расфасованного сыра. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый 36-летний уроженец Орловской области. Похищенное он продал неустановленным лицам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».