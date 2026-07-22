Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу 50 брикетов сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские

2026, 22 июля 11:22
Кражу 50 брикетов сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Источник фото

Кражу 50 брикетов сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступило заявление от сотрудников магазина в Советском районе города Брянска. Из торгового зала пропало почти полусотни брикетов расфасованного сыра. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый 36-летний уроженец Орловской области. Похищенное он продал неустановленным лицам. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Не игрушка, а транспорт: почему Брянщина заговорила о мотоциклистах
22 июля 11:59
Не игрушка, а транспорт: почему Брянщина заговорила о мотоциклистах
Слёзы по прайсу: чем Брянску грозит новый тренд на платное сочувствие
22 июля 11:48
Слёзы по прайсу: чем Брянску грозит новый тренд на платное сочувствие
Виновного в гибели пенсионерки жителя Сельцо суд отправил в колонию на пять лет
22 июля 10:32
Виновного в гибели пенсионерки жителя Сельцо суд отправил в колонию на пять лет

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15912) брянск (7068) ДТП (2817) ГИБДД (2385) прокуратура (2144) уголовное дело (2085) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1698) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1114)