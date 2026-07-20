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ЖКХ

35 клёнов высадили в сквере Металлургов в Брянске

2026, 20 июля 12:02
35 клёнов высадили в сквере Металлургов в Брянске
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35 клёнов высадили в сквере Металлургов в Брянске взамен срубленных ясеней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшую пятницу в Бежицком районе города Брянска прошла акция по озеленению. В сквере Металлургов покосили газон и посадили остролистные клёны. На территории появились 35 новых молодых деревьев.  

«Недавно в сквере Металлургов мы были вынуждены спилить 35 ясеней. Деревья были больны златкой, большинство уже засохло. Мы их срубили, и сегодня последний ясень вывозят на полигон для утилизации», – уточнил руководитель подрядной организации Самвел Агаджанян.

Всего в Брянске специалисты спилили 350 больных и погибших ясеней. Вместо них на улицах Степная, Ульянова, Красноармейская, Клары Цеткин, Красный Маяк и Калинина в ближайшее время высадят клёны и липы.

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