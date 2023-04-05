Брянская школа №60 откроется после ремонта на следующей неделе

Школа № 60 откроет двери для учеников после капитального ремонта в будущий понедельник. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В понедельник, 10 апреля, школе №60 Брянска откроется после капитального ремонта. В родные стены вернутся 1 110 учеников.

Ремонт шёл 10 месяцев. Подрядчик ООО «Данила Мастер» справился с задачей на три месяца раньше. Рабочие поменяли все коммуникации, отремонтировали всю крышу, заменили напольное покрытие и освещение. Также в школе поменялась концепция гардероба и преобразился спортзал. А для столовой купили недостающее оборудование.

«В рамках реализации федеральной программы в школе оборудованы два специализированных кабинета. Кабинет естествознания комбинированный — тут школьники будут изучать физику, химию и биологию с помощью интерактивной доски и другой техники. А для кабинета иностранных языков приобретено лингафонное оборудование», — уточнила директор Наталья Грушенкова.

Масштабного ремонта в школе не было с момента открытия. 38-е день рождение учебное заведение отметит 1 сентября этого года. На ремонт и новое оборудование потратили около 109 млн рублей.