Брянская школа №72 присоединилась в «Движению первых»

Новая школа №72 Брянска открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Об этом сообщили в городской администрации.

В новой школе № 72 прошёл «Фестиваль талантов». Он ознаменовал присоединение учебного заведения к Российскому движению детей и молодежи «Движение первых». В школе работали интерактивные площадки. дети смогли попробовать свои силы на мастер-классах по авиамоделированию, хореографии, биологии, физике, шахматам, настольному теннису, открытые уроки по литературе, математике, физике, биологии. Также с ребятами работал психолог. Он помогал в игровой форме развивать память, внимание и мышление.

Создание первичного отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» поддержал директор учреждения Константин Василенко.

Напомним, под эгидой «Движения первых» находятся все крупные молодёжные организации, в числе которых Юнармия, Большая перемена и Российское движение школьников. Вступить в РДДМ может любой школьник в возрасте от 6 до 18 лет.