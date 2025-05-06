Брянская спортсменка стала призёром чемпионата России по подводному плаванию

Брянская спортсменка завоевала две серебряные медали на чемпионате России по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Новосибирске в плавательном бассейне «Нептун» прошёл чемпионат России по подводному плаванию. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 24 регионов страны, в том числе – 10 заслуженных мастеров спорта и 17 мастеров спорта международного класса.

На дистанциях 200 и 400 метров в дисциплине «подводное плавание в ластах» выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. Она завоевала две серебряные медали чемпионата.