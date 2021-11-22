Брянские активисты, установившие крест на месте крушения Ил-4, поставили дизлайк чиновникам (ВИДЕО)

По их словам, в Карачевской администрации дискредитируют позицию губернатора и президента.
Брянские активисты привели в порядок после раскопок территорию на месте падения бомбардировщика Ил-4, сбитого фашистами в 1943 году в Карачевском районе. Жители Белых Берегов и представители партии «Новые люди» установили на месте трагедии 200-килограммовый крест.
«Собралось 30 человек, отрадно, что половина из них дети! Заровняли котлован, оставшийся после раскопок, установили поминальный крест и рамку для инфостенда. Напоминаем, что поднять удалось останки лишь половины экипажа, так как катастрофа была страшной и больше половины косточек сгорели во время пожара, а четвертая часть осталась тут, в земле. Получается, что это отчасти их могила. Летом установим обелиск», – рассказали активисты из Белых Берегов в соцсетях.
Также белобережцы сообщили, что помощь от чиновников им получить не удалось.
«Огромный дизлайк заместителю главы Карачевской администрации Краеву за непонимание и нежелание слышать людей. Не благодаря, а вопреки таким людям добрые дела будут и дальше делаться на земле Брянской. Мы должны чтить и увековечивать подвиги дедов наших! Теперь мы будем рассказывать во всех своих постах и роликах о «глухих» чиновниках. Пусть в верхах знают о подчиненных, которые дискредитируют позицию губернатора и президента!» – отметили жители поселка.
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