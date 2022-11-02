Брянские артисты победили на Международном фестивале

Артисты брянского театра юного зрителя получили приз за «Лучший актерский дуэт» на Международном фестивале. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В городе Кемерове прошёл международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Он длился 50 дней. В масштабном событии участвовали более 100 театров из 17 регионов России, а также из Белоруссии, ДНР, КНР, Казахстана и Чехии.

На фестивале прошло 419 театральных событий, в том числе 139 спектаклей. На закрытии награды получили лучшие артисты. Среди них и представители Брянской области.

Артисты брянского областного театра юного зрителя Оксана Башкатова и Александр Исаев получили приз «Лучший актерский дуэт». Жюри оценило их работу в спектакле «Как Зоя гусей кормила» по пьесе Светланы Баженовой. Главному режиссёру ТЮЗа Юрию Пахомову диплом вручил народный артист России Евгений Князев.