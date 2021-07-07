Брянские барьеры «Перехватчик» защитят ядерные объекты России

Антитеррористическими комплексами заинтересовались в концерне «Росэнергоатом».

На следующей неделе на одном из особо охраняемых ядерных объектов в центральной России пройдут антитеррористические учения. В них будут задействованы и комплексы «Перехватчик», разработанные и изготавливаемые на брянском предприятии по заказу Министерства обороны.

«Продукция предприятия, входящего в наш холдинг, оказалась востребованной не только в силовых, но и в других ведомствах. Кроме Минобороны барьеры, «Перехватчик» стали востребованы и в МЧС, и в органах государственной и муниципальной власти. Теперь ими заинтересовались в концерне «Росэнергоатом», – сообщил директор «Локомотив-Дизель-Сервиса» Сергей Горелов.

Антитеррористические барьеры «Перехватчик» активно применяются в том числе и в таких горячих точках, как Карабах в Закавказье.