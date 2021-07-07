Брянские барьеры «Перехватчик» защитят ядерные объекты России

Антитеррористическими комплексами заинтересовались в концерне «Росэнергоатом».
На следующей неделе на одном из особо охраняемых ядерных объектов в центральной России пройдут антитеррористические учения. В них будут задействованы и комплексы «Перехватчик», разработанные и изготавливаемые на брянском предприятии по заказу Министерства обороны.
«Продукция предприятия, входящего в наш холдинг, оказалась востребованной не только в силовых, но и в других ведомствах. Кроме Минобороны барьеры, «Перехватчик» стали востребованы и в МЧС, и в органах государственной и муниципальной власти. Теперь ими заинтересовались в концерне «Росэнергоатом», – сообщил директор «Локомотив-Дизель-Сервиса» Сергей Горелов.
Антитеррористические барьеры «Перехватчик» активно применяются в том числе и в таких горячих точках, как Карабах в Закавказье.
07.07.2021 12:51
Куда пойти привиться?
Коронавирус продолжает наступать. К сожалению, ежедневная статистика в Смоленской области пополняется десятками новых случаев заражения. «Призываю смолян не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить пандемию, нам необходимо выработать коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины», – обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский. Многие смоляне этот посыл уже приняли к действию. Ежедневно на
07.07.2021 12:50
Где работают лучшие педагоги?
В администрации региона прошла церемония награждения победителей и лауреатов областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Отметим, что такие конкурсы направлены на выявление талантливых представителей сферы образования и дошкольного воспитания и распространение передового опыта среди педколлективов. Традиционно в конкурсах принимают участие лучшие педагоги нашего региона. Неоднократно смоляне становились лауреатами всероссийских конкурсов, дважды входили в число
07.07.2021 12:49
Деньги в село. В регионе благодаря инвестициям развивают АПК и расширяют экспорт
Смоленские сельхозпредприятия «Балтутино» и «Шуйское» намерены увеличить поголовье КРС, а в планах «Гагаринконсервмолоко» – дальнейшее развитие проекта по производству детского питания. Об этом и многом другом говорили в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Островский и генеральный директор группы компаний «Продинвест» Михаил Панченков. На протяжении последних лет холдинг активно реализует на Смоленщине ряд инвестпроектов. Его производственные
06.07.2021 14:39
Еще семь смолян умерли от коронавирусных осложнений
По данным на 6 июля, на территории Смоленской области число летальных случаев среди коронавирусных больных достигло 1150. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь человек 82 смолянина выздоровели за минувшие сутки. Общее число выздоровевших жителей Смоленской области достигло 32 077. К 6 июля число заболевших увеличилось на 263. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали
06.07.2021 13:18
Погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза в июне
По оперативной информации, в январе – июне 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 78 тыс. тонн, что выше аналогичного уровня прошлого года на 20,8%. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июне погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза