Город32

Брянские чиновники и бюджетники 31 декабря будут отдыхать

2020, 29 декабря 08:20 Общество
Брянские чиновники и бюджетники 31 декабря будут отдыхать
Источник фото

Мэрия Брянска издала об этом отдельное постановление.

Мэрия Брянска в конце прошлой недели издала постановление, объявляющее 31 декабря 2020 года выходным.

Как сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, действие постановления распространяется на чиновников самой мэрии, ее территориальные органы и бюджетные организации и учреждения, которые финансирует город.

Постановление было издано во исполнение соответствующего указа губернатора, который объявил 31 декабря выходным для подведомственных ему и правительству Брянской области структур и рекомендовал поступить аналогичным образом предприятяим всех форм собственности.

Читайте также
В новогоднюю ночь брянцев ожидает до +4ºC тепла
31 декабря 11:16
В новогоднюю ночь брянцев ожидает до +4ºC тепла
Мэр Брянска в последний рабочий день уходящего года подвел его итоги
30 декабря 17:31
Мэр Брянска в последний рабочий день уходящего года подвел его итоги
В Брянске вручили награды волонтерам
30 декабря 16:19
В Брянске вручили награды волонтерам
Полицейские Брянщины присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
30 декабря 11:59
Полицейские Брянщины присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Новости регионов

01.01.2021 08:44
Неисправная печь привела к пожару в Демидове
Около девяти часов вечера 30 декабря на улице Коммунистической в Демидове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В девять часов вечера жильцы одного из домов на улице Коммунистической в Демидове увидели, что полыхает крыша соседнего трехквартирного дома и сразу же вызвали пожарных. В считанные минуты прибыли пожарные и обнаружили, что пламенем
31.12.2020 11:33
Смолянам рассказали места, где можно запускать фейерверки в новогоднюю ночь
МЧС России по Смоленской области определило места, где разрешено использование пиротехники. Это специально подготовленные площадки радиусом 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами. Места, где разрешено запускать пиротехнические изделия: город Смоленск: проспект Строителей, район дома № 10; ул. Кутузова, напротив дома № 2г; парк «Реадовка» район пруда. город Десногорск: центр города; 1-ый мкр,
31.12.2020 11:18
Жители Сафонова уехали на новогодние праздники, а их дом сгорел
30 декабря в Сафонове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из жилых домов на улице Луговой уехали на новогодние праздники, не подозревая что может случиться поздним вечером. В 21.37 жильцы дома напротив увидели, как из дома соседей валит дым. Они бросились на помощь, попутно вызывая пожарных, но дверь была
31.12.2020 07:32
Смолян ожидает плюсовая температура в последний день 2020 года
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала местным жителям о погоде, которая ожидает их в последний день 2020 года. Последний день уходящего года будет облачным. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед на отдельных участках дорог гололедица. Передвигаясь по скользкой дороге как
30.12.2020 15:19
В Смоленске обчистили подвал многоэтажного дома
Из подвала многоэтажного дома на проспекте Гагарина в Смоленске украли электроинструменты общей стоимостью 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В ночное время неизвестный проник в подвал путём открытия навесного замка ключом и похитил различное имущество. Подозреваемым оказался житель другого региона 1988 года рождения. Мужчина работал в Смоленске вахтовым методом и делал
30.12.2020 12:42
«Россети Центр» — об итогах года.
2020-й  стал знаковым для энергетического комплекса в Смоленской области и России в целом. Энергетики отметили круглую дату – 100 лет плану ГОЭЛРО, а 22 декабря — свой профессиональный праздник. На следующий день генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провёл ежегодную пресс-конференцию, посвящённую деятельности компании в 2020 г. Выгода

Актуальные темы

Политика
Брянский губернатор прокомментировал отставку спикера областной Думы
Политика
Губернатор прокомментировал задержание депутата Брянского горсовета Афонина
В мире
Брянец стал очевидцем коррупционной схемы украинской полиции
Общество
Брянский губернатор прокомментировал закрытие погранперехода в Погарском районе
Экономика
Брянск и Овстуг свяжет четырехполосная дорога

Новости партнёров

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.

Сегодня в рубрике «Колонка УФАС» заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна  даст разъяснения об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», связанных с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  о защите детей в рекламе.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины
В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины

С начала 2020 года «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств в частном секторе Брянской области.

ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах
ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго
Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса "Лучший РЭС". По итогам работы в 2020 году лучшим признан Жуковский район электрических сетей (РЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.