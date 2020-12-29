Брянские чиновники и бюджетники 31 декабря будут отдыхать

Мэрия Брянска издала об этом отдельное постановление.

Мэрия Брянска в конце прошлой недели издала постановление, объявляющее 31 декабря 2020 года выходным.

Как сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, действие постановления распространяется на чиновников самой мэрии, ее территориальные органы и бюджетные организации и учреждения, которые финансирует город.

Постановление было издано во исполнение соответствующего указа губернатора, который объявил 31 декабря выходным для подведомственных ему и правительству Брянской области структур и рекомендовал поступить аналогичным образом предприятяим всех форм собственности.