Брянские чиновники сыграли в хоккей с молодежной сборной

О состязании рассказал Николай Валуев в соцсетях.

Накануне в спорткомплексе «Брянск» состоялся хоккейный матч, приуроченный к Дню молодежи. Игра стала знаковым событием для сборной молодого поколения. В роли соперников выступила команда правительства Брянской области, капитаном которой был губернатор Александр Богомаз. А старт матчу дал депутат Госдумы, экс-боксер Николай Валуев.

На своей странице в Instagram парламентарий поделился фотографиями и впечатлениями.

– Хоккей запомнится зрителям динамичной, интересной игрой, и это во многом благодаря тому, что в оздоровительном комплексе «Брянск» есть все условия для занятий спортом, – сообщил Николай Валуев, однако не рассказал, с каким счетом игра.

– Важно, что наша молодёжь отлично показала себя на льду, соревнуясь с сильными игроками. Достойная смена подрастает, – резюмировал депутат Госдумы.