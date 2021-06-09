Брянские чиновники заказывают детям-инвалидам конвейерную обувь

За тяжелобольных детей вступились общественники и прокуратура.

В Брянской области дети-инвалиды получают бесполезную ортопедическую обувь. К такому выводу пришла региональная прокуратура после проверки, проведенной общественниками из Общероссийского народного фронта.

Сложную ортопедическую обувь бесплатно выдают детям-инвалидам через Фонд социального страхования по заявлению родителей. Ее изготавливают по медицинскому заказу, исключительно по меркам конкретного человека и в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации.

Несколько брянских семей в последние годы столкнулись с тем, что обувь, которую они получают через ФСС, нефункциональна. Ботинки не удерживают стопы ребенка от подъема на носок и выворачивания и, по всем признакам, изготовлены конвейерным способом.

Чиновники из Фонда социального страхования нарушений со своей стороны не видят. Однако прокуратура пришла к другим выводам.

В бланках заказов на обувь, переданных фирмам-изготовителям, отсутствовала информация о диагнозах детей, которым эти изделия предназначались, не были указаны данные о специальных деталях продукции.

Также брянские чиновники не интересовались лицензией исполнителя на ведение медицинской деятельности. В результате параметры и характеристики обуви определялись без осмотра детей врачом-ортопедом или травматологом.

Прокуратура пришла к выводу, что документы в Фонде соцстрахования составляют формально и контроля качества обуви при приемке не производят.

Руководству Фонда прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

«Наше государство гарантирует социальную помощь и поддержку детям-инвалидам и их семьям. Часть этих функций возложена на Фонд социального страхования. В этом деле формализм и равнодушие недопустимы. Родителям тяжелобольных детей некогда писать жалобы и обивать пороги чиновников в поисках правды. Они вообще не должны выбивать то, что им положено по закону. Очень рассчитываем, что региональное отделение ФСС исправит ситуацию», – сообщила член регионального штаба ОНФ, президент БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Лариса Третьякова.