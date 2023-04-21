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Брянские депутаты присоединились к акции «Красная гвоздика»

2023, 21 апреля 14:44 Общество
Брянские депутаты присоединились к акции «Красная гвоздика»
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Брянские депутаты поучаствовали во Всероссийской акции  «Красная гвоздика». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. 

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Брянской области. Одними из первых к акции присоединились депутаты Брянской областной Думы. Перед заседанием красные гвоздики, тем кто принял участие в сборе добровольных пожертвований, вручали  волонтеры благотворительного фонда «Память поколений». 

«Красная гвоздика» — символ невероятного мужества и крепкого единения поколений. Присоединившись к этой важной акции, мы выражаем благодарность ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, участникам специальной военной операции, сохраняем память о погибших земляках на полях сражений», — считает председатель областной Думы Валентин Суббот.

Проект направлен на помощь ветеранам и участникам боевых действий.  Акция продлится до 22 июня.

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