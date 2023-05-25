Город32

Брянские депутаты утвердили меры поддержки военных и их семей

2023, 25 мая 15:25 Общество
Брянские депутаты утвердили меры поддержки военных и их семей
Источник фото

Брянские депутаты утвердили новые меры поддержки военнослужащих и их семей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях. 

«На заседании Брянской областной Думы были внесены изменения в закон Брянской области о дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, поступивших на военную службу по контракту. Одна из таких мер —  единовременная денежная выплата из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей, которую получают все, решившие принимать участие в специальной военной операции по контракту. Право на получение этой меры соцподдержки продлено до 31 декабря 2023 года. Законом предусмотрено и продление контракта, дающего право на получение дополнительных мер поддержки, до этой же даты», – уточнил Александр Богомаз.

Губернатор также рассказал, что ежемесячное пособие в размере средней зарплаты по региону будут получать также родители и вдовы военнослужащих органов государственной охраны, погибших при исполнении обязанностей.

Читайте также
Памятную медаль учредят к юбилею Брянской области
25 мая 16:27
Памятную медаль учредят к юбилею Брянской области
Два брянских депутата сложили полномочия
25 мая 14:41
Два брянских депутата сложили полномочия
День славянской письменности отметили в Брянске
25 мая 14:24
День славянской письменности отметили в Брянске
Брянские строители ремонтируют семь объектов в луганской Брянке
25 мая 13:41
Брянские строители ремонтируют семь объектов в луганской Брянке

Новости регионов

25.05.2023 13:20
22 – 28 мая Что нужно знать о предварительном голосовании?
Смоляне могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Кандидаты, которых выберут жители, и будут представлять партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу в сентябре. Что такое предварительное голосование? «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению смолян.
24.05.2023 12:50
Дорожные знаки
Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по
24.05.2023 12:49
Летопись родного края
В Смоленске подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса школьных музеев. Один из них занял второе место в ЦФО и получил сертификат на 300 тысяч рублей – награды смолянам вручил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.  Музей школы №33 в Смоленске всегда открыт для учеников – здесь не только проводят экскурсии, но и уроки для

Актуальные темы

Общество
Новая заместитель брянского губернатора провела первое совещание в концлагере
Лента новостей
38 женщин Брянщины поучаствовали во Всероссийской фотосессии «Жены Героев»
Лента новостей
34 учебных заведения ремонтируют в Брянской области
Политика
Брянский губернатор осудил чиновников за бесчувственное отношения к семьям военных
Общество
Ещё 27 новых троллейбусов получит Брянск

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции
На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции

23 мая в Wink состоится премьера документального проекта «Поуехавшие» (16+). Восемь эпизодов сериала — это вдохновляющие истории о людях, которые уехали из больших городов в российскую глубинку, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих.

На вокзале Брянск-Орловский открылась автобусная касса
На вокзале Брянск-Орловский открылась автобусная касса

В кассовом зале дальнего следования вокзала Брянск-Орловский пассажиры могут воспользоваться новой услугой – приобрести билеты на междугородние автобусы. Время отправления автобусов, которые теперь также стали курсировать с привокзальной площади, состыковано с расписанием прибытия пассажирских поездов.

Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей
Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведутся работы по созданию в регионе четвертого высокоавтоматизированного района электрических сетей на базе Почепского РЭС.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.