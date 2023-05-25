Брянские депутаты утвердили меры поддержки военных и их семей

Брянские депутаты утвердили новые меры поддержки военнослужащих и их семей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
«На заседании Брянской областной Думы были внесены изменения в закон Брянской области о дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, поступивших на военную службу по контракту. Одна из таких мер — единовременная денежная выплата из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей, которую получают все, решившие принимать участие в специальной военной операции по контракту. Право на получение этой меры соцподдержки продлено до 31 декабря 2023 года. Законом предусмотрено и продление контракта, дающего право на получение дополнительных мер поддержки, до этой же даты», – уточнил Александр Богомаз.
Губернатор также рассказал, что ежемесячное пособие в размере средней зарплаты по региону будут получать также родители и вдовы военнослужащих органов государственной охраны, погибших при исполнении обязанностей.
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