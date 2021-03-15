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Брянские депутаты выступили против платы за вывоз мусора из пустующих квартир россиян

2021, 15 марта 09:00 Общество
Брянские депутаты выступили против платы за вывоз мусора из пустующих квартир россиян
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Соответствующее обращение законотворцы хотят направить в Правительство РФ.

Брянские депутаты хотят отменить плату за вывоз мусора в случае, если квартира пустует, и распространить опыт на всю страну.

Обращение о возможном перерасчете оплаты вывоза твердых коммунальных отходов собственникам жилья, постоянно в нем не проживающим, адресованное председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, подготовил комитет областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии.

«Поступают многочисленные обращения от жителей области, в основном от пенсионеров, которые не согласны с данной обязательной оплатой. По их мнению, человек, не пользующийся жильем, не должен платить за вывоз мусора. Как следствие, было принято решение о необходимости подготовки обращения в Правительство РФ с просьбой на федеральном уровне законодательно закрепить механизм перерасчета платы за ТКО для этой категории граждан», – заявил председатель комитета Сергей Чесалин.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу примут на очередной сессии Думы.

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