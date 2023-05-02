Брянцы пожаловались регоператору на 20 свалок около домов

В минувшие выходные брянцы пожаловались регоператору по сбору ТКО на 20 свалок, появившихся около домов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Чистая планета».

За прошёдшие праздничные выходные на горячую линию регоператора по сбору ТКО «Чистой планеты» поступило более двадцати звонков от жителей Брянщины. Они сообщили о свалках, появившихся рядом с контейнерными площадками.

«Региональный оператор по обращению с ТКО контролирует график вывоза, работу компаний-перевозчиков с момента погрузки отходов до мусоросортировочного комплекса. Также мы организуем дополнительный вывоз мусора, если контейнеры переполнены. Это случается чаще всего в выходные и праздничные дни, когда горожане отдыхают, наводят порядок дома, устраивают застолья и встречают гостей. В минувшие выходные мусоровозы также делали дополнительные рейсы, чтобы вывезти скопившиеся коммунальные отходы с контейнерных площадок», – пояснила заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Семернёва.

Она также отметила, что часто несанкционированные свалки состоят не из коммунальных отходов, а из строительного мусора, также бревён и спилов деревьев. И такой мусор регоператор не вывозит.

«В соответствии с действующим законодательством, ликвидировать несанкционированные свалки обязан собственник земельного участка. Чаще всего собственником земли является администрация района или управляющая компания. Поэтому неравнодушным жителям для принятия мер реагирования необходимо сообщать о свалках в органы местного самоуправления», — добавила Ольга Семернёва.

В компании также напомнили об ужесточении наказания за несанкционированные свалки. Так, для граждан штраф составит до 5 тысяч рублей. А для автовладельцам, если отходы выбросили из машины, придётся заплатить до 200 тысяч рублей. А также за такое нарушения могут конфисковать транспортное средство.