Брянцы пожаловались регоператору на 20 свалок около домов

В минувшие выходные брянцы пожаловались регоператору по сбору ТКО на 20 свалок, появившихся около домов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Чистая планета».
За прошёдшие праздничные выходные на горячую линию регоператора по сбору ТКО «Чистой планеты» поступило более двадцати звонков от жителей Брянщины. Они сообщили о свалках, появившихся рядом с контейнерными площадками.
«Региональный оператор по обращению с ТКО контролирует график вывоза, работу компаний-перевозчиков с момента погрузки отходов до мусоросортировочного комплекса. Также мы организуем дополнительный вывоз мусора, если контейнеры переполнены. Это случается чаще всего в выходные и праздничные дни, когда горожане отдыхают, наводят порядок дома, устраивают застолья и встречают гостей. В минувшие выходные мусоровозы также делали дополнительные рейсы, чтобы вывезти скопившиеся коммунальные отходы с контейнерных площадок», – пояснила заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Семернёва.
Она также отметила, что часто несанкционированные свалки состоят не из коммунальных отходов, а из строительного мусора, также бревён и спилов деревьев. И такой мусор регоператор не вывозит.
«В соответствии с действующим законодательством, ликвидировать несанкционированные свалки обязан собственник земельного участка. Чаще всего собственником земли является администрация района или управляющая компания. Поэтому неравнодушным жителям для принятия мер реагирования необходимо сообщать о свалках в органы местного самоуправления», — добавила Ольга Семернёва.
В компании также напомнили об ужесточении наказания за несанкционированные свалки. Так, для граждан штраф составит до 5 тысяч рублей. А для автовладельцам, если отходы выбросили из машины, придётся заплатить до 200 тысяч рублей. А также за такое нарушения могут конфисковать транспортное средство.
28.04.2023 11:51
Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет»
256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года. Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на
27.04.2023 11:54
3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области
Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась
26.04.2023 14:24
На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат
На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а
26.04.2023 12:44
4 млрд рублей на развитие
Краткие итоги визита Михаила Мишустина в регион. На прошлой неделе на Смоленщине с рабочим визитом побывал премьер-министр Михаил Мишустин, который провёл встречу с врио губернатора Василием Анохиным. Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона. В ходе рабочей встречи Василий
26.04.2023 12:42
Социальный координатор слушает!
В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро». Хорошими новостями поделился со смолянами врио губернатора Василий Анохин. Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который
26.04.2023 12:42
Генеральная уборка
Смоленская область присоединилась ко Всероссийскому субботнику. Акция прошла во всех районах Смоленщины — жители привели в порядок улицы, общественные пространства и памятные места. В субботнике принял участие и врио губернатора Василий Анохин, который вместе с командой убрал улицу Войкова в Смоленске. «Выбрал одно из самых неухоженных мест в историческом центре города. Местные жители подтвердили, что