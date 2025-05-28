Брянские девятиклассники сдали первые экзамены

Брянские девятиклассники сдали первые ОГЭ по четырем предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Период основного государственного экзамена стартовал в Брянской области. 26 мая свыше 10,7 тысячи девятиклассников сдали четыре экзамена. На ОГЭ по обществознанию пришли 4497 выпускников девятых классов. Биологию сдали 4401 человек. Информатику выбрал 1501 выпускник, а химию – 360 девятиклассников.

Для проведения итоговой аттестации подготовили 100 пунктов проведения экзаменов. Там работали общественные наблюдатели, следившие за соблюдением процедуры экзаменов.

Результаты станут известны не позднее 10 июня. 29 мая девятиклассники будут сдавать ОГЭ по географии, истории, физике и химии.