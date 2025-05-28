Город32

Брянские девятиклассники сдали первые экзамены

2025, 28 мая 14:49 Общество
Брянские девятиклассники сдали первые экзамены
Источник фото

Брянские девятиклассники сдали первые ОГЭ по четырем предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

 

Период основного государственного экзамена стартовал в Брянской области. 26 мая  свыше 10,7 тысячи девятиклассников сдали четыре экзамена. На ОГЭ по обществознанию  пришли 4497 выпускников девятых классов. Биологию сдали 4401 человек. Информатику выбрал 1501 выпускник, а химию – 360 девятиклассников.

Для проведения итоговой аттестации подготовили 100 пунктов проведения экзаменов. Там работали общественные наблюдатели, следившие за соблюдением процедуры экзаменов.

Результаты станут известны не позднее 10 июня. 29 мая девятиклассники будут сдавать ОГЭ по географии, истории, физике и химии.

Читайте также
В Брянске открыли филиал клинического госпиталя Минобороны РФ
28 мая 18:29
В Брянске открыли филиал клинического госпиталя Минобороны РФ
Память прокурора-фронтовика увековечили в Стародубе
28 мая 17:33
Память прокурора-фронтовика увековечили в Стародубе
Подросток на мопеде без прав попал в аварию на брянской трассе
28 мая 16:33
Подросток на мопеде без прав попал в аварию на брянской трассе
Брянский губернатор поздравил пограничников
28 мая 15:41
Брянский губернатор поздравил пограничников

Новости регионов

28.05.2025 11:51
На старт!
В регионе может появиться центр лёгкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов. Возможность создания такого учреждения стала одной из тем встречи губернатора Василия Анохина с главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петром Фрадковым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития лёгкой атлетики в регионе. В числе предметов обсуждения – модернизации манежа и стадиона в Смоленске, а также реконструкция беговой трассы в Реадовском парке. «Реализация этих
28.05.2025 11:50
Экстремальным маршрутом
В Смоленском Поозерье с 1‑го по 10 июня пройдёт второй Международный турслёт «НАШ ВЕКТОР». В нем, как ожидается, примут участие более 220 детей разного возраста – это в два раза больше, чем в прошлом году. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, который обсудил организацию мероприятия с его идейным вдохновителем – известным военкором и нашим земляком Семёном Пеговым. «В прошлом году мы впервые провели уникальный спортивно-­туристский
28.05.2025 11:47
Личное участие
Губернатор Василий Анохин принял участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как и более 80 тысяч смолян, глава региона сделал свой выбор. «Особенность программы, реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заключается в том, что люди сами определяют, какие объекты нужно благоустроить в первую очередь. В этом году голосование проходит за объекты в 7 муниципальных
28.05.2025 11:46
Институт для игр
Смоленский «Лазертаг» – один из мировых лидеров в своей отрасли – создал институт современных лазертаг-­технологий. Его официальное открытие состоялось на прошлой неделе, и участие в нем принял губернатор Василий Анохин. «Новое подразделение компании будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности. Мозговой центр предприятия расположился в здании, недавно построенном в Смоленске», – рассказал подробнее глава региона. Мероприятие
28.05.2025 11:45
Лечебный эффект
Как в регионе создают условия для реабилитации ветеранов СВО. Областной клинический госпиталь для ветеранов войн ждёт текущий ремонт. Такое поручение дал губернатор Василий Анохин после посещения медучреждения. В ходе визита глава региона пообщался с пациентами и сотрудниками госпиталя и осмотрел созданные условия. Опорная организация   В настоящее время здесь поправляют здоровье ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой­ны,
21.05.2025 12:12
Новое производство
В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий

Актуальные темы

Общество
Брянск приходит в себя после масштабной атаки дронов: репортаж с места событий
Лента новостей
В Выгоничском районе перекрывали дороги из-за отработки оперативной информации
Лента новостей
19 беспилотников уничтожили над Брянской областью накануне
Лента новостей
24 беспилотника сбила система ПВО над Брянской областью ночью
Лента новостей
44 беспилотника уничтожили военные над Брянщиной ночью

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Вечная слава герою: в Брянске прошел специальный показ первого эпизода сериала «Рослый» от Wink
Вечная слава герою: в Брянске прошел специальный показ первого эпизода сериала «Рослый» от Wink

6 мая «Ростелеком» организовал в брянском кинотеатре «Победа» показ первого эпизода многосерийного фильма «Рослый». Его зрителями стали жители города, представители регионального медиасообщества, а специальными гостями — генеральный продюсер Марина Яценко, актер и продюсер Дмитрий Буренков, исполнительный продюсер Андрей Куценко и актер Сергей Ходьков, который сыграл в картине связиста Костю.

Железнодорожники провели встречу с бизнес-объединениями Брянской области
Железнодорожники провели встречу с бизнес-объединениями Брянской области

Сегодня в Брянске железнодорожники провели встречу с руководителями бизнес-объединений Брянской области. На ней присутствовали представители Брянской торгово-промышленной палаты,  ассоциации промышленников и предпринимателей и Центра оказания услуг «Мой бизнес».

Дмитрий Работаев – энергетик по профессии, поисковик по призванию
Дмитрий Работаев – энергетик по профессии, поисковик по призванию

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр», диспетчер участка оперативно-технологического управления распределительной сетью Центра управления сетями  филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Дмитрий Работаев за десять лет работы в энергетике зарекомендовал себя как специалист высокой ответственности: надёжен, собран, способен быстро оценить обстановку и принять верное решение. От его точных и своевременных действий во многом зависит стабильность электроснабжения жителей Брянской области. Руководство отмечает его профессионализм и дисциплинированность.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика