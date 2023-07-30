Брянские добровольцы будут охранять границы

Добровольцы из Брянской области будут участвовать в охране государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

После обучения в специальном пограничном учебном центре вернулись жители региона. Они на добровольных началах будут участвовать в защите государственной границы.

Инициативу предложило руководство Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, а власти ее поддержали.

Добровольцам выдали обмундированием. Они будут нести службу вместе с сотрудниками пограничного управления.