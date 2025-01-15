Брянские дорожники выращивают цветы к 8 Марта

Брянские дорожники выращивают 21 тысячу тюльпанов к 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Специалисты «Зелёного хозяйства» дорожного управления Брянска готовятся к Международному женскому дню. В период новогодних каникул в теплицах они высадили 21 тысяч луковиц тюльпанов популярных сортов.
«Сейчас луковицы находятся в грунте. Главное для них — сохранять температурный режим. Первые три недели их нельзя прогревать выше 8 градусов Цельсия. В начале февраля мы согреем теплицу до +20, и тюльпаны резко пойдут в рост», — рассказала руководитель отдела благоустройства Ольга Лисичкина.
В феврале тюльпаны будут активно поливать и удобрять, а уже к концу месяца срежут и сложат в холодильники. Там они дождуться покупателей. А луковицы тюльпанов посадят на городские клумбы.
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