Брянские дорожники выращивают цветы к 8 Марта

Брянские дорожники выращивают 21 тысячу тюльпанов к 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Специалисты «Зелёного хозяйства» дорожного управления Брянска готовятся к Международному женскому дню. В период новогодних каникул в теплицах они высадили 21 тысяч луковиц тюльпанов популярных сортов.

«Сейчас луковицы находятся в грунте. Главное для них — сохранять температурный режим. Первые три недели их нельзя прогревать выше 8 градусов Цельсия. В начале февраля мы согреем теплицу до +20, и тюльпаны резко пойдут в рост», — рассказала руководитель отдела благоустройства Ольга Лисичкина.

В феврале тюльпаны будут активно поливать и удобрять, а уже к концу месяца срежут и сложат в холодильники. Там они дождуться покупателей. А луковицы тюльпанов посадят на городские клумбы.