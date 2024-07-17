Брянские футболистки выиграли матч Первой Лиги с командой из Воронежа. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Воронеже для женской команды «Спартак» из Брянска стартовал сезон 2024 Первой Лиги по футболу. Они встретились с хозяйками поля «Факел».

Первую игру зонального этапа брянские футболистки выиграли с разгромным счётом 0:6.

Следующую игру команда сыграет в Брянске против команды из Тамбова.

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