Брянские футболисты выиграли турнир в Орле

Брянские футболисты выиграли крупный турнир в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошёл крупный межрегиональный турнир по футболу. В нём участвовал спортсмены 11-12 лет из Смоленска, Калуги, Кирова, Брянска, Орла и Ливен. На поле вышли 10 команд. Брянск представили «Спартак» и «Динамо».

Чемпионами турнира со стопроцентным результатом стал «Спартак» из Брянска. Они забили 16 мячей за турнир, пропустив лишь один. Лучшим игроком признан спартаковец Матвей Сигуля, а лучшим защитником — Иван Моргунов.