Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщины быстро добраться до больницы

В Выгоничском районе инспекторы ДПС помогли беременной женщины быстро добраться до больницы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС Александр Суровенко и Александр Кошкарев несли службу в Выгоничском районе. Поздним вечером около инспекторов затормозила легковушка. Девушка-водитель сообщила, что у её беременной подруги, находившейся в салоне, начались схватки, и попросила помочь оперативно отвезти её в больницу.

Полицейские сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра в Бежицком районе Брянска. Благодаря их помощи женщина получила медицинскую помощь. Своего третьего сына родители назвали Александром.

«Огромное спасибо сотрудникам ГИБДД за их неравнодушие и оказанную помощь в экстренной ситуации», – поблагодарили они полицейских.

Полицейские признались, что чувствуют ответственность за своего новорожденного тезку. Они встретились с семьей и подарили полицейский автомобиль и погремушку маленькому Александру.