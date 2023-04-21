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Брянские инспекторы помогли быстро доставить в больницу беременную женщину

2023, 21 апреля 13:18 Общество
Брянские инспекторы помогли быстро доставить в больницу беременную женщину
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Инспекторы ГИБДД из Брянска помогли быстро доставить в больницу беременную женщину. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

Житель отдаленного от областного центра района Сергей торопился доставить беременную супругу в клинику. У женщины уже начались схватки. 

В Фокинском районе Брянска мужчина попросил помощи у дежурного экипажа ДПС ГИБДД. Дорога была загружена и инспекторы Дмитрий Козлов и Алексей Журавлев, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, сопроводили автомобиль с беременной женщиной до роддома в Советском районе Брянска. Она оперативно получила квалифицированную медпомощь и родила здорового малыша.  

«Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам. Они мне сразу же помогли. Большое спасибо и искреннее уважение», – обратился к стражам порядка молодой отец Сергей.

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