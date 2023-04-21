Брянские инспекторы помогли быстро доставить в больницу беременную женщину

Инспекторы ГИБДД из Брянска помогли быстро доставить в больницу беременную женщину. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Житель отдаленного от областного центра района Сергей торопился доставить беременную супругу в клинику. У женщины уже начались схватки.

В Фокинском районе Брянска мужчина попросил помощи у дежурного экипажа ДПС ГИБДД. Дорога была загружена и инспекторы Дмитрий Козлов и Алексей Журавлев, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, сопроводили автомобиль с беременной женщиной до роддома в Советском районе Брянска. Она оперативно получила квалифицированную медпомощь и родила здорового малыша.

«Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам. Они мне сразу же помогли. Большое спасибо и искреннее уважение», – обратился к стражам порядка молодой отец Сергей.