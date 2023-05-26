Брянские инспекторы требуют ограничить скорость электросамокатов, сдаваемых в аренду, до 10 км/час. Об этом сообщили в городской администрации.

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло в Брянской городской администрации. Туда пригласили трёх брянских предпринимателей, которые сдают электросамокаты в аренду.

Представители ГИБДД и чиновники просили заложить в программу ограничение скорости не более 10 км в час, а также включить в программу блокировку СИМа при заезде в парк или сквер, так как там запрещено передвижение средств индивидуальной мобильности. Также инспекторы требовали вносить паспортные данные в систему, чтобы не допустить к поездкам несовершеннолетних.

Владельцы электросамокатов отметили, что многое зависит от агрегатора, так как аренда самокатов доступна через систему кикшеринга. Оплата поездки, блокирование и разблокирование СИМа происходит автоматически через приложение в смартфоне. Но предприниматели обещали в ближайшее время реализовать те предложения, которые доступны системе.

А управление муниципального контроля Брянской городской администрации подготовили документ о запрете размещения пунктов проката и стоянок СИМ в городе без разрешения властей.