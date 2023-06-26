Брянские коллективы выступили на фестивале в Гомеле

Восемь брянских коллективов выступили на Международном фестивале в Гомеле. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Гомеле прошёл Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство». Мероприятие открыли большим концертом. На одной сцене выступили творческие коллективы Республики Беларусь и Брянской области. Зрителей номерами порадовали ансамбль народной музыки «Ватага», балет «Эрклез» и солисты Брянской филармонии, народный хореографический ансамбль «Калинка» из Новозыбкова, образцовые ансамбли танца из Брянска «Белые Берега», «Россияне», «Каприз», «Джем» и «Акварель».