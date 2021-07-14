Брянские леса закрыты для посетителей

С 14 июля по 3 августа посещение лесов ограничивается.

Из-за установившейся сухой и жаркой погоды на территории земель лесного фонда Брянской области установили высокий класс пожарной опасности. Как сообщает Гидрометцентр, до конца месяца ситуация не улучшится, жара не спадет.

Чтобы следить за исполнением правил ограничения, организовано дежурство ответственных лиц, которые патрулируют по лесам. Также съезды с дорог перекрыты шлагбаумами.