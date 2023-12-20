В ведомстве напомнили, что нарушителям грозят штрафы до полумиллиона рублей, а также тюремные сроки. Купить новогоднюю ель или сосну можно на законном основании, также можно самостоятельно ее заготовить на отведенных лесничествами участках.

Лесные инспекторы совместно с правоохранительными органами усиленно патрулируют леса Брянской области. В преддверии новогодних праздников они пресекают факты незаконной вырубки елей и других деревьев хвойных пород.

Брянские лесничие усилили охрану елей перед Новым годом. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

Время добрых дел В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-­ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-­инвалидов и их родителей «Дети-­Ангелы-­Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,

Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области В преддверии Нового года на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция в городе Сафоново Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели профилактическое мероприятие. В рейде безопасности, организованном в рамках месячника «Внимание, переезд!«, который проходит на столичной магистрали с 20 ноября по 20 декабря, принял участие Дед Мороз. В ходе акции главный зимний волшебник поздравил

Более 15 км железнодорожного пути отремонтировано в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании В 2023 году на Московской железной дороге в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании отремонтировано около 15,3 км пути, заменено 17 стрелочных переводов. Работы выполнены на следующих наиболее протяженных участках: перегон Уваровка – Гагарин (9,9 км), на станциях Вязьма (1,6 км), Новодугинская (1 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью

Кубок за выносливость В областном центре прошёл Кубок Героя Советского Союза Григория Бояринова. В этом году масштабное мероприятие, посвящённое нашему именитому земляку, участнику Великой Отечественной войны, полковнику КГБ, разведчику Григорию Бояринову проводится уже в 14-й раз. Проверка на прочность Традиционно состязания были организованы при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». К собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь

Сила тела и духа В Смоленске состоялся кубок по тхэквондо «Смоленская крепость». Опыт дороже золота Искусство тхэквондо постигают всю жизнь. Это ежедневные тренировки, техника, стратегия и долгожданный результат – победа в соревнованиях. Семён Фролов приехал на «Кубок Смоленской крепости» впервые. Домой – в Татарстан он увёз золото. Но спортсмен признаётся, что важнее всего – опыт, ведь он ставит перед