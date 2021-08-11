Брянские моряки почтут память погибших на АПЛ «Курск» подводников

Траурные мероприятия пройдут у памятного знака в Советском районе.
12 августа исполняется 21 год со дня гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 человек.
В этот день в 11.28 у памятного знака по переулку Некрасова, 8а, в Советском районе Брянское морское собрание проведет траурный митинг и молебен. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию и почтить память погибших моряков.
Мемориал, посвященный морякам-подводникам, построили в память о двух уроженцев Брянской области, офицеров-подводников, погибших на «Курске»: старшего лейтенанта Алексея Коробкова из Навли и капитан-лейтенанта Виталия Соларева из Стародуба. После поднятия лодки брянских подводников вместе с боевыми товарищами похоронили на кладбище Санкт-Петербурга.
10.08.2021 15:28
Автомобилистам напомнят о последствиях нарушения ПДД на переездах
В августе на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. Столичные железнодорожники обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах с начала года. Так, в январе – июле 2021 года по вине автомобилистов произошло 18 столкновений машин с поездами.
08.08.2021 16:21
Пожар оставил семью без дома в Рославльском районе
Около полуночи 7 августа в деревне Козлово Рославльского района произошел пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово Рославльского района заметил, что в соседнем доме горит веранда. Он сообщил об этом по номеру 101, а сам побежал к соседскому дому сообщить о произошедшей беде.
08.08.2021 12:48
В Починке в субботний вечер загорелось авто
В субботу, 7 августа, в город Починок вечером горела отечественная легковушка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Владелец автомобиля “ВАЗ-2106” пригнал свою легвуошку для ремонта знакомому автослесарю в город Починок. Мастер посмотрел авто и попросил оставить его возле своего частного дома для дальнейшего ремонта. Около девяти часов вечера проходящие мимо жители увидели, что
07.08.2021 12:06
На улице Шевченко в Смоленске ограничат движение транспорта
Движение транспортных средств ограничат по улице Шевченко в Смоленске. Об ограниениях сообщили в пресс-службе городской администрации. Временные трудности связаны с ремонтом контактной сети троллейбусов в этой части Смоленска. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 8 августа до 5:00 9 августа по улице Шевченко (от дома №76 до дома №84/2) и с 21:00 12 августа до
07.08.2021 11:27
Жительница Смоленска перевела мошеннику более 170 тысяч рублей
Всего жители Смоленской области “подарили” мошенникам более 300 000 рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Жительница Смоленска 1954 года рождения сообщила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её деньги необходимо защитить от несанкционированного списания. Потерпевшая самостоятельно перевела злоумышленнику на 7 телефонных номеров