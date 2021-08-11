Брянские моряки почтут память погибших на АПЛ «Курск» подводников

Траурные мероприятия пройдут у памятного знака в Советском районе.

12 августа исполняется 21 год со дня гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 человек.

В этот день в 11.28 у памятного знака по переулку Некрасова, 8а, в Советском районе Брянское морское собрание проведет траурный митинг и молебен. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию и почтить память погибших моряков.

Мемориал, посвященный морякам-подводникам, построили в память о двух уроженцев Брянской области, офицеров-подводников, погибших на «Курске»: старшего лейтенанта Алексея Коробкова из Навли и капитан-лейтенанта Виталия Соларева из Стародуба. После поднятия лодки брянских подводников вместе с боевыми товарищами похоронили на кладбище Санкт-Петербурга.