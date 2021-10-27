Брянские налоговые закроют для посетителей с 1 ноября

Подать документы можно будет дистанционно.

Из-за пандемии коронавируса и в связи с указом Президента РФ о нерабочих днях налоговые инспекции Брянской области приостановят личный прием и обслуживание налогоплательщиков с 1 по 3 ноября.

Налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также заявления и обращения на бумажном носителе можно будет оставить в специальном боксе для приема входящей корреспонденции в тамбуре инспекции.

Выемка документов из бокса производится не реже двух раз в день. На документах сотрудники инспекции просят указывать номера контактных телефонов для дистанционного решения возможных вопросов. Также брянцы могут воспользоваться электронными сервисами сайта ФНС России.

О работе инспекций с 8 ноября брянские налоговики сообщат дополнительно.