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Брянские парки готовятся ко Дню Победы

2025, 25 февраля 10:35 Общество
Брянские парки готовятся ко Дню Победы
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Брянские парки готовятся к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

Брянск начали украшать к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники городского объединения парков культуры и отдыха вешают плакаты у центральных входов в парках железнодорожников, «Майский», имени Алексея Толстого и «Юность».

В ближайшее время на площади Воинской Славы обновят треугольные конструкции с плакатами с фотографиями времен Великой Отечественной войны.

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