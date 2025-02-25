Брянские парки готовятся ко Дню Победы

Брянские парки готовятся к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск начали украшать к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники городского объединения парков культуры и отдыха вешают плакаты у центральных входов в парках железнодорожников, «Майский», имени Алексея Толстого и «Юность».

В ближайшее время на площади Воинской Славы обновят треугольные конструкции с плакатами с фотографиями времен Великой Отечественной войны.