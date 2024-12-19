Брянские педагог и школьница вышли в финал конкурса «Атомный урок». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Москве на ВДНХ в музее «АТОМ» прошёл финал всероссийского просветительского конкурса Госкорпорации «Росатом» — «Атомный урок — 2024». В пятом юбилейном сезоне участвовали 3,5 тысячи педагогов и более 40 тысяч школьников. 15 лучших учителей проекта представили в музее «АТОМ» свои авторские педагогические разработки.

Брянскую область представили педагог и ученица школы № 41 областного центра. Учитель иностранного языка, педагог-навигатор профориентационного проекта «Билет в будущее» Анастасия Антипова заняла 12-е место по России. Она представила проект урока для 5-7 классов «Атомные профессии: выбирай будущее сегодня». А шестиклассница Анна Бурякова выиграла заочную викторину. Она попала в детское жюри финала конкурса.