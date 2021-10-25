Брянские пенсионеры саботируют вакцинацию от COVID-19

В возрастной группе 65+ наименьшее число вакцинированных.

Директор департамента здравоохранения Брянской области оценил ход прививочной кампании от коронавирусной инфекции в регионе.

По его словам, темпы вакцинации хоть и незначительно, но все же растут. На прошлой неделе ежедневно вакцинировали 2000-2100 человек против 1500 – неделей ранее.

К концу минувшей недели прививки от коронавируса сделали 413 056 жителей Брянской области. Меньше всего вакцинированных среди брянцев старше 65 лет, а это самая уязвимая категория граждан, отметил Галаганов.