Брянские пенсионеры саботируют вакцинацию от COVID-19
В возрастной группе 65+ наименьшее число вакцинированных.
Директор департамента здравоохранения Брянской области оценил ход прививочной кампании от коронавирусной инфекции в регионе.
По его словам, темпы вакцинации хоть и незначительно, но все же растут. На прошлой неделе ежедневно вакцинировали 2000-2100 человек против 1500 – неделей ранее.
К концу минувшей недели прививки от коронавируса сделали 413 056 жителей Брянской области. Меньше всего вакцинированных среди брянцев старше 65 лет, а это самая уязвимая категория граждан, отметил Галаганов.
Читайте также
Новости регионов
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой»
Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам