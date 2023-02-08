Брянские пенсионеры стали чаще пользоваться общественным транспортом

Пенсионеры стали чаще ездить на общественном транспорте после введения льготного тарифа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Брянске транспортники проанализировали пассажиропоток льготных категорий до отмены проездных и после. Так, пенсионеры совершили почти на 3500 больше поездок в день, когда проезд стал стоить для них 15 рублей. Возможно раньше они не приобретали проездной и платили по полному тарифу.

В категории студентов и школьников разница не такая значительная. Но число пассажиров-льготников стало больше.

В администрации отметили, что новая система оплаты проезда может быть убыточной для этих двадцати пяти учащихся, которые ежедневно совершали более ста поездок. Остальные разницы в оплате не заметят. А льготой теперь могут воспользоваться все 55 тысяч брянских школьников. Раньше проездной покупали менее двух тысяч человек.

«Транспорт потому и называется общественным, что он должен быть доступен обществу, а не отдельным людям», — отметил начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.