Брянские пограничники рекомендуют водителям пересекать украинскую границу под Курском

Пропускная способность действующих погранпереходов в Брянской области снижена из-за непогоды.

Из-за неблагоприятных погодных условий и сложной дорожной обстановкой на территории Украины оказалась сниженной пропускная способность расположенных на территории Брянской области пунктов пропуска на границе с Украиной Троебортное и Новые Юрковичи.

Как сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса на Брянщине, региональное пограничное управление ФСБ рекомендует водителям альтернативный вариант — погранпереход Суджа — Юнаковка на территории соседней Курской области, где автомобильное и пешеходное движение в обе стороны обычно минимально.

Ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Троебортном и Новых Юрковичах и на нейтральных полосах скопились очереди из грузовиков в обоих направлениях. Ситуацию усугубило также решение украинской стороны закрыть движение всех видов транспорта через Сеньковку.