Брянские полицейские помогли задержать банду автоугонщиков

На счету участников банды три эпизода краж автомобилей.

Брянские и калужские сотрудники полиции задержали банду автоугонщиков, которые похищали автомобили из Калуги, Обнинского и Жуковского районов.

Главарем банды был временно зарегистрированный на территории Калужской области гражданин среднеазиатских республик. Он по заказу похищал автомобили и перегонял их знакомым в Брянск, в автомастерскую, где машины разбирали, а после продавали запчасти.

Всего на счету банды три эпизода краж автомобилей. Ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.

Троих злоумышленников заключили под стражу. Последний ожидает решение суда под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Стражи порядка выясняют, были ли еще сообщники у иностранного гражданина, а также есть ли еще совершенные бандой кражи.