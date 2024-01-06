Брянские полицейские помогли застрявшей на трассе женщине-водителю с двумя детьми

Брянские инспекторы ДПС помогли застрявшей в сломанной машине на трассе женщине-водителю с двумя детьми. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

2 января на регион вновь обрушился снегопад. На автодороге М-3 «Украина» сотрудники ДПС Николай Шугалеев и Владислав Ходунов заметили на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. А рядом женщина пыталась остановить проезжающие машины. Полицейским она рассказала, что транспортное средство не заводится. В салоне были двое детей. Сначала стражи порядка пригласили всех в патрульный автомобиль, чтобы согреться. Сами починить машину женщины полицейские не смогли и вызвали эвакуатор. Пока ждали спецтехника правоохранители рассказывали детям о службе и правилах безопасности на дорогах зимой.

Женщина поблагодарили инспекторов за помощь. А также разместила пост с благодарностью в Сети.