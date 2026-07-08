Брянские полицейские разыскали владелицу телефона по автобусному билету

2026, 08 июля 12:23

Брянские полицейские разыскали владелицу телефона по автобусному билету. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило письмо от жительницы Брянска Ольги. Женщина поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

Во время прогулки в сквере имени Карла Маркса Ольга на скамейке забыла мобильный телефон. Когда она вернулась за пропажей, очевидцы рассказали, что телефон нашли сотрудники полиции.

«Уже сразу стало спокойнее – телефон точно не пропал, вернут!» – написала Ольга.

Женщину поразила оперативность и неравнодушие полицейских. Правоохранители по имеющемуся в чехле телефона автобусному билету установили личность владелицы и её домашний адрес. Через несколько минут они передали родственнику женщины у неё дома.