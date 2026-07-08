Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские полицейские разыскали владелицу телефона по автобусному билету

2026, 08 июля 12:23
Брянские полицейские разыскали владелицу телефона по автобусному билету
Источник фото

Брянские полицейские разыскали владелицу телефона по автобусному билету. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступило письмо от жительницы Брянска Ольги. Женщина поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

Во время прогулки в сквере имени Карла Маркса Ольга на скамейке забыла мобильный телефон. Когда она вернулась за пропажей, очевидцы рассказали, что телефон нашли сотрудники полиции. 

«Уже сразу стало спокойнее – телефон точно не пропал, вернут!» – написала Ольга.

Женщину поразила оперативность и неравнодушие полицейских. Правоохранители по имеющемуся в чехле телефона автобусному билету установили личность владелицы и   её домашний адрес. Через несколько минут они передали родственнику женщины у неё дома.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская и Челябинская область заключили соглашение
08 июля 15:01
Брянская и Челябинская область заключили соглашение
Водитель получил травмы в аварии в Брянском районе накануне
08 июля 14:29
Водитель получил травмы в аварии в Брянском районе накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе во вторник
08 июля 13:40
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе во вторник

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15767) брянск (7038) ДТП (2797) ГИБДД (2365) прокуратура (2138) уголовное дело (2081) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1685) мчс (1559) коронавирус (1272) дороги (1106)