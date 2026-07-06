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Здоровье

Фестиваль воздушно-силовой атлетики прошёл в Брянске

2026, 06 июля 10:11
Фестиваль воздушно-силовой атлетики прошёл в Брянске
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Фестиваль воздушно-силовой атлетики собрал в Брянске более 70 участников. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В минувшие выходные в Брянске состоялся фестиваль воздушно-силовой атлетики. Соревнования приурочили ко Дню образования региона.

На воркаут-площадке на Кургане Бессмертия собрались порядка 60 любителей воркаута и функциональных тренировок в возрасте от шести лет. Они соревновались в дисциплинах «воркаут-баттл» и «скоростно-силовые комплексы».

«Развитие уличных видов спорта, популяризация здорового образа жизни среди молодёжи – это наша общая задача. Такие фестивали доказывают, что спорт объединяет людей и даёт силу духа. Я желаю каждому участнику новых рекордов и ярких побед!» — отметил временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области Андрей Фроленков.

Победители и презёры получили медали и дипломы.

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