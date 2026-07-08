Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Юные брянские лыжники завоевали 13 наград на соревнованиях в Белоруссии

2026, 08 июля 09:05
Юные брянские лыжники завоевали 13 наград на соревнованиях в Белоруссии
Источник фото

Юные брянские лыжники завоевали 13 наград на соревнованиях в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

7 июля в Республике Беларусь состоялось открытое первенство Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта по лыжероллерам. Участие в турнире приняли почти 100 спортсменов из Витебской области Республики Беларусь, а также из Брянской, Ленинградской и Московской областей.

Регион представили воспитанники спортшкол городов Брянска и Клинцы. Они завоевали шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

82-летнюю женщину ищут полиция и волонтёры в Брянске
08 июля 10:32
82-летнюю женщину ищут полиция и волонтёры в Брянске
Брянские шашисты выиграли турнире в Орле
07 июля 18:04
Брянские шашисты выиграли турнире в Орле
Двоих брянцев суд отправил в колонию на восемь лет за незаконный оборот наркотиков
07 июля 17:32
Двоих брянцев суд отправил в колонию на восемь лет за незаконный оборот наркотиков

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15761) брянск (7037) ДТП (2795) ГИБДД (2363) прокуратура (2138) уголовное дело (2081) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1685) мчс (1559) коронавирус (1272) дороги (1106)