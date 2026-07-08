Юные брянские лыжники завоевали 13 наград на соревнованиях в Белоруссии

2026, 08 июля 09:05

Юные брянские лыжники завоевали 13 наград на соревнованиях в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

7 июля в Республике Беларусь состоялось открытое первенство Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта по лыжероллерам. Участие в турнире приняли почти 100 спортсменов из Витебской области Республики Беларусь, а также из Брянской, Ленинградской и Московской областей.

Регион представили воспитанники спортшкол городов Брянска и Клинцы. Они завоевали шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали.