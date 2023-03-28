Брянские полицейские сдали более 50 литров крови для пациентов больниц в новых регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Брянской области правоохранители приняли участие в акция по сдаче донорской крови. Она предназначена для помощи пациентам и врачам новых субъектов России.

В мероприятии участвовали члены Общественного совета при областном УМВД и сотрудники полиции. Их возглавил начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов. Главный полицейский области отметил, что донорство крови – это осознанная и доступная помощь людям, акт милосердия, искреннее стремление помочь спасти человеческую жизнь.

Всего в акции приняли участие 102 стража порядка. Они внесли более 50 литров в общий банк крови.

Как рассказал главный врач Брянской областной станции переливания крови Дмитрий Пехов, учреждение с октября 2022 года регулярно доставляет эритроцитарную массу новым регионам России.