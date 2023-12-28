Брянские полицейские спасли замерзающих щенков

Брянские полицейские спасли от смерти двух замерзающих в сугробе щенков. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Участковые уполномоченные полиции отдела МВД «Новозыбковский» Анатолий Мельников и Дмитрий Киселёв ехали в село Старый Кривец. По дороге на повороте в лес они заметили в сугробе двух щенков. Маленькие собачки, прижавшись друг к другу, пытались согреться. Полицейские обогрели, накормили и напоили щенят. А потом нашли им новый дом. Стражи порядка рассказали о найдёнышах жителями села Старый Кривец. И Ольга Чубченко забрала щеночков к себе.

А возвращаясь обратно стражи порядка заметили автомобиль «УАЗ», съехавший с дороги и увязший в снегу. Полицейские помогли водителю и пассажиру вытолкать машину на проезжую часть.

«В любой ситуации главное – оставаться человеком и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», – подчеркнули Анатолий Мельников и Дмитрий Киселев.