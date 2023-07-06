Брянские правоохранители не выяснили причину ЧП в доме на улице 11 лет Октября

Спустя месяц эксперты брянского УМВД так и не установили причину ЧП в доме на улице 11 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянской городской администрации прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Там обсуждали происшествие в жилом доме на улице 11 лет Октября. С ЧП прошел уже месяц, но эксперты городского УМВД так и не установили причину взрыва – неисправность водонагревателя или нарушение правил эксплуатации. По закону, восстановлением дома должен заниматься виновный. Был ли это собственник квартиры или фирма-производитель «титана» и должны установить правоохранители.

«По закону муниципалитет не обязан восстанавливать дом – это дело собственников жилья. Но мы протягиваем руку помощи, потому что обещали не оставить людей один на один с проблемой. Сегодня мы решили однозначно: общедомовые повреждения будут восстановлены из резервного фонда, квартиры – за счет предпринимателей, которые согласились помочь», – подчеркнул первый заместитель главы администрации Сергей Антошин.