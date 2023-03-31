Брянские рабочие отремонтируют ещё 33 объекта в луганской Брянке

Строители Брянской области отремонтируют ещё 33 объекта в Брянке Луганской народной республике. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В своём телеграм-канале глава области рассказал о помощи городу на Донбассе.

«В мае прошлого года взяли шефство над городом Брянкой Луганской Народной Республики. Уже многое сделано: это и подготовка к отопительному сезону с монтажом котельных, и передача коммунальной и спецтехники, строительных материалов, ремонт поликлиники и больницы, шести школ и пяти детских садов, Брянковской городской станции юных техников, спортшколы олимпийского резерва, общежития Брянковского колледжа Луганского педагогического университета», – уточнил Александр Богомаз.

Также регион купил форму и канцелярские принадлежности для первоклассников, книги и мебель, спортинвентарь и форму. Помогали жители, предприятия и предприниматели.

«На заседании оперативного штаба Брянской области обсудили дальнейшую работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на территории Брянки в 2023 году. Это 33 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов», – добавил брянский губернатор

Он отметил, что по 16 объектам уже есть заключение государственной экспертизы и готовы сметы. Строители из Брянской области в ближайшее время начнут работать в Брянке.